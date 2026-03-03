El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el tránsito en la Ruta 1 se verá afectado durante aproximadamente dos meses debido a los trabajos de duplicación de calzada que se ejecutan en el bypass de Colonia Valdense.

Las tareas comprenden el tramo ubicado entre los kilómetros 122,700 y 126,700 de la ruta, donde avanzan las obras de ampliación de la vía.

Desvío previo a la rotonda con Ruta 61

Como consecuencia de la intervención, se dispuso un desvío antes de la rotonda con la Ruta 61. Según el comunicado oficial, la circulación se canaliza hacia la nueva calzada y se mantiene por ese trazado hasta el final del tramo intervenido.

La medida tiene carácter transitorio y forma parte del plan de ejecución de las obras previstas en la zona.

Recomendaciones a los conductores

La cartera solicitó a los conductores planificar sus traslados con antelación y extremar las precauciones al circular por el área afectada, especialmente en los sectores donde operan equipos y personal de obra.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones en el lugar para evitar incidentes y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos.