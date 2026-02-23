PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo miércoles a las 16.00 se llevará a cabo en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, en Colonia, el lanzamiento oficial de la 5K Mujer “Me quiero, me cuido”, una actividad deportiva y recreativa prevista para el domingo 8 de marzo en la ciudad de Rosario.

La presentación contará con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez y de la alcaldesa Daniela Amed, quienes participarán del anuncio de esta propuesta orientada a promover el bienestar y el cuidado personal.

En la instancia se darán a conocer los detalles organizativos de la carrera, las modalidades de participación y el recorrido previsto para la jornada.

