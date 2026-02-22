Una mujer de 49 años murió este domingo de mañana tras sufrir un infarto mientras participaba en una carrera en Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones.

Según informó la Armada Nacional, el hecho ocurrió en el marco del evento deportivo denominado “Dos Arroyos”, una actividad desarrollada sobre la franja costera que contemplaba tres distancias: 5, 10 y 19 kilómetros. El recorrido se extendía entre el arroyo Carrasco y la zona de El Pinar.

De acuerdo con la información oficial, la competencia contaba con personal médico en el lugar. Fueron los propios equipos de asistencia del evento quienes atendieron a la mujer inmediatamente después de que se descompensara. Pese a las maniobras realizadas, se constató su fallecimiento en el sitio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras lo sucedido, personal de la Subprefectura de Ciudad de la Costa brindó apoyo en el operativo.

Las autoridades no difundieron la identidad de la víctima. No se informaron, hasta el momento, otros incidentes vinculados a la actividad deportiva.