La empresa frigorífica Marfrig dispuso el envío a licencia por tiempo indeterminado de la totalidad del personal de su planta Establecimiento Colonia, ubicada en Tarariras, según informó este lunes el diario La Diaria.

La decisión fue comunicada a los trabajadores el jueves 19 de febrero mediante un mensaje de WhatsApp. De acuerdo con lo consignado, en esa comunicación no se detallaron los plazos ni las razones que motivaron la medida.

El sindicato solicita información

La Asociación Laboral de Empleados de Establecimiento Colonia (ALPEC), afiliada a la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (FOICA), solicitó a la gerencia información sobre los fundamentos de la resolución y la duración prevista de la licencia. Hasta el momento, según indicaron fuentes sindicales, no han recibido respuesta.

En declaraciones a La Diaria, el dirigente sindical Mariano Ebert señaló que el colectivo de trabajadores se encuentra en una situación de incertidumbre y que tampoco se ha precisado si quienes ya agotaron sus días de licencia pasarán al seguro de paro.

Gestiones ante el Ministerio de Trabajo

Ante la falta de información por parte de la empresa, el sindicato mantuvo reuniones con asesores legales y solicitó una instancia de diálogo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con el objetivo de analizar la situación y explorar posibles vías de negociación.

Hasta el momento, la compañía no ha comunicado públicamente los motivos de la decisión ni el alcance temporal de la medida.