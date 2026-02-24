El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes en la presentación de dos aeronaves A-29 Super Tucano adquiridas por la Fuerza Aérea Uruguaya, en el marco de un plan de renovación tecnológica orientado a fortalecer el control del espacio aéreo y la protección de las fronteras.

Las unidades, fabricadas por Embraer, son las dos primeras de un total de seis previstas en el programa de compra, iniciado en 2024. El acuerdo incluye, además, la incorporación de un simulador de vuelo para entrenamiento avanzado de pilotos. La inversión global supera los 100 millones de dólares, según informó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

“La Fuerza Aérea está fortaleciendo la soberanía en el cielo, que es su rol esencial”, afirmó Lazo durante el acto. La base operativa de las aeronaves será el Escuadrón Aéreo n.º 2 (Caza), ubicado en Durazno.

El A-29 Super Tucano es un avión turbohélice de ataque ligero y entrenamiento avanzado, con más de 600.000 horas de vuelo acumuladas a nivel internacional. Está equipado con sistemas de aviónica de última generación y una interfaz hombre-máquina que mejora la identificación de objetivos y la eficiencia operativa.

Entre sus capacidades figuran la interdicción aérea, la vigilancia de fronteras, el combate a drones, la escolta aérea y el patrullaje. Puede operar en pistas no pavimentadas y en entornos con infraestructura limitada, con bajos costos de mantenimiento y alta confiabilidad estructural.

El plan de actualización de la Fuerza Aérea incluye también la adquisición de aeronaves interceptoras, tres radares de alta movilidad y la modernización de dos radares transportables, con el objetivo de consolidar un sistema integral de defensa y respuesta ante situaciones complejas.

En la ceremonia participaron el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Colina, y el expresidente Luis Lacalle Pou.