Representantes municipales participaron en la instancia “Ciclos de Apoyo a la Planificación FIGM 2026 – Gobiernos Municipales 2025-2030”, un espacio de capacitación orientado a consolidar herramientas de gestión y proyectar acciones para el próximo quinquenio.

La actividad reunió a delegaciones de municipios de Soriano, Colonia y Flores, y estuvo dirigida a alcaldes, concejales, funcionarios municipales y equipos departamentales vinculados a la articulación territorial. Según informaron desde el Municipio, el intercambio permite compartir experiencias y fortalecer capacidades técnicas en materia de planificación.

El ciclo aborda los principales instrumentos de gestión previstos para el nuevo período, entre ellos la Planificación Quinquenal Municipal (PQM), el Plan Operativo Anual (POA) y los Compromisos de Gestión, así como su implementación en el Sistema de Gestión Municipal. Además, se profundiza en los alcances del nuevo reglamento del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM), que establece criterios y procedimientos para la asignación de recursos.

La capacitación está a cargo del equipo técnico de la División de Cohesión Social y de docentes de la Universidad CLAEH. Las jornadas se desarrollarán hasta el 12 de marzo, con encuentros regionales previstos en Cardona, Maldonado, Guichón, Melo, Montevideo y Bella Unión.

Desde el Municipio de Carmelo señalaron que estos espacios buscan promover una coordinación más estrecha entre municipios, gobiernos departamentales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un contexto de transición hacia el período 2025-2030.