La Administración Nacional de Educación Pública, a través de Educación Inicial y Primaria, comunicó una nueva disposición para el vínculo entre la prensa y los centros educativos. Según el texto fechado el 28 de mayo de 2026 y firmado por la directora del Departamento de Comunicación Social, Cecilia Aguiar, toda gestión de prensa que implique contacto directo de periodistas con escuelas, inspectores o colectivos docentes deberá canalizarse previamente por esa dependencia. El comunicado incluye entrevistas, notas periodísticas, coberturas audiovisuales y consultas de medios dirigidas a centros educativos o funcionarios docentes.

La resolución no aparece formulada como una prohibición expresa de informar, sino como una instrucción administrativa de intermediación. Su argumento central es asegurar una “adecuada coordinación institucional” de las comunicaciones y orientar las intervenciones públicas vinculadas a la Administración. En términos de comunicación pública, el objetivo declarado puede leerse como un intento de ordenar mensajes, evitar respuestas contradictorias y establecer una vía formal para solicitudes periodísticas que involucren a centros educativos, funcionarios y, eventualmente, niñas y niños.

El punto sensible está en la forma en que esa coordinación se aplique. En el sistema educativo, especialmente en localidades del interior, el contacto directo entre periodistas, escuelas, direcciones, inspecciones y colectivos docentes suele ser parte de la cobertura diaria: actos escolares, actividades comunitarias, proyectos pedagógicos, reclamos edilicios, situaciones de funcionamiento, reconocimientos a alumnos o consultas sobre hechos puntuales. Si la nueva vía se transforma en un trámite ágil, con respuestas claras y plazos razonables, puede ordenar la relación institucional con los medios. Si, en cambio, funciona como filtro lento o discrecional, puede dificultar el acceso a fuentes primarias y empobrecer la cobertura pública de la educación.

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El comunicado tampoco precisa aspectos operativos relevantes. No establece plazos de respuesta, canales específicos, criterios para autorizar o coordinar entrevistas, excepciones ante situaciones urgentes ni diferencias entre una consulta institucional, una cobertura de actividad pública o una opinión docente expresada fuera de una vocería oficial. Esa falta de detalle deja margen para interpretaciones dispares entre escuelas, inspecciones, periodistas y autoridades.

La cuestión debe observarse además dentro del marco jurídico uruguayo. La Constitución establece la libertad de comunicación de pensamientos por cualquier medio, sin censura previa, con responsabilidad posterior por los abusos que puedan cometerse. La Ley N.º 18.381 reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho de todas las personas, sin discriminación, y la Unidad de Acceso a la Información Pública recuerda que rige el principio de máxima publicidad: el acceso es la regla y las restricciones son la excepción.

Eso no impide que un organismo público ordene su comunicación institucional. Las administraciones pueden definir vocerías, protocolos de prensa y mecanismos de coordinación, sobre todo cuando se trata de menores de edad, centros educativos y funcionarios sometidos a jerarquías administrativas. Pero esos mecanismos no deberían convertirse en barreras que sustituyan el derecho a preguntar, demoren injustificadamente la respuesta pública o limiten el acceso a información que no esté legalmente protegida por reserva, confidencialidad o secreto.

La medida también toca un asunto más amplio: quién habla por la educación pública. En una institución extensa, con escuelas urbanas y rurales, maestras, directores, inspectores, familias y comunidades, la comunicación no es solo un trámite administrativo. Es parte del vínculo entre la escuela y la sociedad. Centralizar puede dar coherencia, pero también puede reducir matices si toda voz institucional debe pasar por una oficina antes de llegar a la prensa.

Para los medios, el desafío será distinguir entre el necesario respeto a los procedimientos oficiales y la preservación de su tarea de informar. Para ANEP, la clave estará en demostrar que la disposición no busca cerrar puertas, sino ordenar flujos de comunicación sin afectar la transparencia. El resultado dependerá menos del texto del comunicado que de su práctica diaria: si facilita respuestas, será una herramienta administrativa; si las demora o condiciona sin fundamentos claros, se convertirá en un problema público.