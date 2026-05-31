El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, visitará próximamente San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, invitado por el intendente de esa ciudad, Francisco Ratto, con el objetivo de conocer de cerca su experiencia como destino de turismo cultural.

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Parodi confirmó a Carmelo Portal que aceptó la invitación y que la visita se concretará con la idea de generar vínculos en materia turística entre ambas ciudades. La fecha será definida próximamente.

El contacto entre el alcalde carmelitano y el intendente argentino se dio en el marco del proyecto RIL, Red de Innovación Local, una organización que trabaja con gobiernos locales para fortalecer capacidades de gestión, promover intercambio de experiencias y acompañar políticas públicas orientadas al desarrollo de las comunidades. Carmelo integra esa red, al igual que San Antonio de Areco, lo que permitió abrir un canal de diálogo entre ambas administraciones. RIL se presenta institucionalmente como una asociación civil que trabaja para mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

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La participación de Carmelo en esa red ya tuvo antecedentes recientes. En octubre de 2025, la ciudad fue sede de un encuentro nacional de gobiernos locales impulsado por RIL, con participación de representantes de intendencias, municipios y del Ministerio de Ambiente. En esa instancia estuvieron el intendente Guillermo Rodríguez y el alcalde Luis Pablo Parodi.

San Antonio de Areco, por su parte, también ha desarrollado líneas de trabajo vinculadas a RIL. En 2024 fue incluida entre las ciudades argentinas certificadas por esa red por sus avances en gestión de residuos y economía circular, junto a Posadas, Córdoba y Mendoza.

La invitación a Parodi se inscribe en una línea de trabajo que el alcalde viene promoviendo para vincular a Carmelo con destinos regionales que hayan consolidado propuestas turísticas basadas en identidad local, patrimonio, cultura y servicios.

San Antonio de Areco está ubicada a poco más de 110 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y se ha consolidado como un destino de escapadas de fin de semana. Su perfil turístico está asociado a la tradición gauchesca, el patrimonio arquitectónico, la artesanía, los museos, los viejos almacenes y las fiestas populares.

Uno de sus principales símbolos es la Fiesta de la Tradición, considerada la celebración criolla más antigua de Argentina. La actividad reúne desfiles, música, bailes tradicionales, comidas típicas, artesanos y paisanos, con fuerte participación de la comunidad local.

El destino también cuenta con una zona de preservación patrimonial, conocida como casco histórico, donde se destaca la arquitectura de fines del siglo XIX y comienzos del XX. A ello se suman museos de temática regional y tradicional, entre los que sobresale el Parque Criollo y Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes”, uno de los espacios más representativos de la identidad arequera.

Otro elemento distintivo es el trabajo de sus artesanos, con oficios como platería, soguería, talabartería, herrería, telar pampa y cerámica. Esa producción forma parte de la marca cultural del lugar y de su oferta para visitantes nacionales y extranjeros.

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Para Carmelo, la visita puede aportar elementos de comparación y aprendizaje. Ambas ciudades tienen una escala territorial similar, una relación directa con el paisaje y una identidad local con potencial turístico. En el caso de Carmelo, esa proyección se vincula con su historia, su costa, el río, el patrimonio, el turismo náutico, la producción local y la cercanía con circuitos regionales.

El encuentro no fue presentado como un acuerdo cerrado, sino como una primera instancia de aproximación. El objetivo será conocer el modelo de San Antonio de Areco, intercambiar experiencias de gestión local y evaluar posibles líneas de cooperación turística que puedan servir para fortalecer la proyección de Carmelo.