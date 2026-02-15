Los datos que surgen del informe SINT Colonia – Indicadores de Reuniones y Competencias celebradas (2018 a 2025), correspondiente al resumen de los principales aspectos de la actividad hípica desarrollada en el Hipódromo Real de San Carlos de la ciudad de Colonia, permiten trazar una radiografía detallada de la evolución del sector en los últimos ocho años.

El documento muestra un fuerte impacto en 2020, una recuperación sostenida posterior y cambios relevantes en la composición de las apuestas y en el tamaño de los lotes por carrera.

Calendario estable y más carreras por jornada

Entre 2018 y 2025 la cantidad de reuniones anuales se mantuvo en una franja de relativa estabilidad —entre 12 y 15— con una excepción clara en 2020, cuando se realizaron siete jornadas, frente a las 15 de 2019.

El número de carreras refleja el mismo comportamiento: de 118 en 2019 se cayó a 56 en 2020, para luego recuperar volumen hasta alcanzar un máximo de 133 en 2024. En 2025 se disputaron 127 competencias.

Un dato significativo es el aumento del promedio de carreras por reunión: de 8,15 en 2018 pasó a 10,50 en 2023, y cerró 2025 en 9,77. Esto indica jornadas más extensas que en los primeros años de la serie.

Menor cantidad de caballos por carrera desde 2022

La cantidad total de caballos largados alcanzó su punto más alto en 2021 (1.124), tras el descenso de 2020 (625). En 2025 la cifra fue de 1.022, en niveles similares a 2018 (1.018).

Sin embargo, el promedio de caballos por carrera muestra una tendencia descendente en los últimos años: de 11,47 en 2021 bajó a 8,05 en 2025. También cayó el promedio de caballos por reunión, que pasó de 93,67 en 2021 a 78,62 en 2025.

Control antidoping con baja incidencia de positivos

El informe consigna entre 144 y 159 muestras nacionales anuales en la mayoría del período, con una baja excepcional en 2020 (72).

El año con mayor número de positivos fue 2019, con cuatro casos (2,52%). En 2025 se registró un positivo (0,64%), el porcentaje más bajo desde 2018, cuando no hubo casos detectados.

Premios: incremento nominal y estabilización reciente

El Premio Hípico (sin PHMNR) pasó de $ 8.391.500 en 2018 a $ 13.349.369 en 2025, con un máximo en 2023 ($ 13.571.360).

El premio promedio por reunión superó el millón de pesos desde 2023: $ 1.130.947 ese año, $ 1.005.660 en 2024 y $ 1.026.875 en 2025.

En cuanto a la “monta perdida” (PHMNR), el monto total fue de $ 2.260.300 en 2025, por debajo del máximo de 2023 ($ 2.439.013). La cantidad de PHMNR otorgadas descendió de 946 en 2021 a 780 en 2025, mientras que el valor promedio por concepto aumentó hasta $ 2.898, el mayor de la serie.

Apuestas: máximo en 2023 y predominio de captación externa

El total apostado en competencias del HRSC alcanzó su pico en 2023, con $ 34.392.780. En 2024 bajó a $ 31.923.030 y en 2025 se situó en $ 31.043.130.

La composición de las apuestas también cambió: las directas representaban 66% en 2018 y pasaron a 60,75% en 2025, mientras que las exóticas crecieron de 34% a 39,25% en el mismo período.

El documento indica, además, que el 100% de las apuestas registradas entre 2018 y 2025 se realizaron fuera del hipódromo.

Un ciclo de caída y recuperación

En conjunto, el informe muestra tres etapas claras: estabilidad previa a 2020, fuerte retracción ese año y una recuperación que consolidó el calendario y elevó los premios nominales hasta 2023, con estabilización en 2024 y 2025.

La reducción en el tamaño promedio de los lotes y el mayor peso de las apuestas exóticas aparecen como los cambios estructurales más notorios del período analizado.