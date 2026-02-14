El licenciado y magíster Oficial Mayor Daniel Alberto Montero García, nacido en Carmelo, asumió como segundo jefe del Batallón Mecanizado Nº 15 con asiento en el departamento de Florida.

Con 39 años, el oficial carmelitano vuelve a una unidad en la que ya había prestado servicios. Entre 2013 y 2019 integró el batallón en calidad de teniente, etapa que marcó su trayectoria profesional dentro del Ejército.

“Estoy muy feliz de volver a Florida, tengo muy buenos recuerdos de la unidad y la gente”, expresó en declaraciones a Noticias TVF. Asimismo, señaló que “es un gran honor poder ser jefe o segundo jefe de una unidad, es lo que todos esperamos al recibirnos”.

Montero García es licenciado en Ciencias Militares y magíster en Estrategia Militar Terrestre. Su designación como segundo jefe lo ubica en una de las principales responsabilidades de conducción dentro del batallón.

El nombramiento representa un nuevo paso en la carrera del oficial, que ahora desempeñará funciones de mando en una unidad que ya conoce y en la que inició parte de su experiencia profesional.