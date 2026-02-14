La Fiscalía General de la Nación designó a la doctora María Belén Maglia González como fiscal adscripta de la Fiscalía Departamental de Carmelo. La profesional prestó juramento este viernes 6 de febrero ante la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

El acto se realizó en la tarde y formó parte de la incorporación de cinco nuevos fiscales adscriptos a la institución. Los nombramientos fueron el resultado de un concurso de oposición y méritos llevado a cabo meses atrás, según informó el organismo.

Maglia González asumirá funciones en la sede fiscal de Carmelo, en el departamento de Colonia, en el marco de la estructura departamental del Ministerio Público. Su designación se inscribe en el proceso regular de provisión de cargos previsto por la Fiscalía General de la Nación.

En la misma ceremonia también juraron otros cuatro fiscales adscriptos con destinos en Montevideo, Río Branco, Tacuarembó y en la Secretaría Técnica de la Dirección General.

La incorporación de nuevos fiscales adscriptos responde al mecanismo institucional de ingreso mediante concurso y apunta a fortalecer el funcionamiento de las distintas sedes fiscales del país.