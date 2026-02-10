PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo martes 24 de febrero, el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo será escenario de una ceremonia que pondrá en primer plano a la ciencia uruguaya. Allí, la Dra. Claudina Rattaro recibirá el 18.º Premio Nacional L’Oréal–UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, el máximo reconocimiento que se otorga en el país a investigadoras con liderazgo académico y proyección internacional.

La distinción, correspondiente a la edición 2025, reconoce el proyecto Future-Mobnet, un marco experimental para el diseño y validación de redes móviles 5G y 6G, una línea de investigación clave para la soberanía tecnológica y el desarrollo del ecosistema de telecomunicaciones en Uruguay.

Una trayectoria con raíz carmelitana

Aunque nacida en Montevideo por circunstancias familiares, Claudina Rattaro mantiene un vínculo profundo con Carmelo, ciudad donde cursó la escuela y el liceo y donde se gestó su vocación científica. Esa etapa formativa en el interior del país fue decisiva en un recorrido académico que hoy la ubica entre las principales referentes nacionales en ingeniería de telecomunicaciones.

Rattaro es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde lidera el área de investigación en redes móviles dentro del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Su trabajo se centra en la creación de entornos experimentales para redes móviles, la aplicación de inteligencia artificial y el uso de arquitecturas abiertas, con énfasis en el desarrollo de capacidades tecnológicas locales.

Un premio con impacto académico y tecnológico

El Premio L’Oréal–UNESCO no solo reconoce una trayectoria individual, sino que también busca visibilizar el aporte de las mujeres a la ciencia y promover referentes para las nuevas generaciones. En el caso de Rattaro, el galardón incluye un apoyo económico que será destinado mayoritariamente a la adquisición de equipamiento tecnológico y al fortalecimiento de la formación de estudiantes de posgrado.

Entre los objetivos a mediano plazo se encuentra la instalación de un laboratorio nacional de redes móviles en la Udelar, orientado al desarrollo de software y a la investigación aplicada en tecnologías emergentes, en un contexto global donde ya se proyecta la llegada de las redes 6G hacia el año 2030.

Ciencia, educación pública y visibilidad

Formada íntegramente en el sistema educativo público —desde la escuela hasta el doctorado—, Rattaro ha señalado en distintas oportunidades que este reconocimiento también visibiliza el trabajo de los equipos de investigación y la formación que se desarrolla en la universidad pública.

La ceremonia en el Parlamento, en uno de los espacios institucionales más emblemáticos del país, refuerza el valor simbólico del premio y proyecta la investigación científica hacia el centro del debate público. Para Carmelo y el departamento de Colonia, el reconocimiento adquiere además una dimensión particular: el de una trayectoria científica que, aunque de alcance nacional e internacional, mantiene sus raíces en el interior del país.