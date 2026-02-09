Un interno de 43 años murió tras ser apuñalado por otro recluso en la cárcel departamental de Colonia, conocida como Piedra de los Indios. El hecho ocurrió en la tarde-noche del domingo y es investigado por la Fiscalía.

Según información oficial, la víctima —oriunda de Nueva Palmira— fue atacada con un arma blanca por un privado de libertad de 32 años, natural de Rosario, quien cuenta con varios antecedentes penales. Tras la agresión, el herido fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a raíz de las lesiones recibidas.

El episodio se registró dentro del establecimiento penitenciario del departamento de Colonia del Sacramento. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente para la recolección de evidencias.

La víctima se encontraba en prisión preventiva por un delito de hurto cometido en Nueva Palmira. El presunto agresor quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada Departamental de Colonia de 1.º turno, conducida por la fiscal Carla Larrosa. De acuerdo con fuentes del caso, este lunes se llevarán adelante diligencias preliminares —de carácter reservado— y se prevé que mañana se concrete una instancia judicial.

Las autoridades no brindaron más detalles mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del homicidio y eventuales responsabilidades.