Pensar el futuro, elegir qué estudiar y hacerlo sin irse del departamento ya es posible. UTU abrió el período de preinscripciones para carreras terciarias 2026 y jóvenes de Carmelo y la región pueden anotarse de forma 100% online hasta el 13 de febrero, con una instancia extraordinaria del 23 al 25 de febrero.

Las preinscripciones se realizan exclusivamente a través de la web y cada estudiante puede postularse hasta en tres opciones de carrera, ampliando así las posibilidades de acceso a la formación terciaria.

¿Qué necesitás para preinscribirte?

Al completar el formulario, se deberá adjuntar:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cédula de Identidad

Escolaridad PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Quienes hayan cursado estudios en el exterior deberán contar previamente con la escolaridad habilitada por la Oficina de Reválidas de UTU, gestionándola por correo electrónico a:

[email protected]

Materias previas: lo que tenés que saber

La preinscripción se permite con hasta dos asignaturas previas. En algunas carreras terciarias específicas se admite hasta tres, que deberán aprobarse durante el año lectivo 2026.

Canales de consulta

Para evacuar dudas o recibir orientación, los estudiantes pueden comunicarse por:

[email protected]

Portal web con mapa interactivo de cursos y cupos disponibles PUBLICIDAD PUBLICIDAD

0800 8155

WhatsApp: 092 719 183

[email protected]

Toda la oferta académica está disponible en: utu.edu.uy/estudia

Carreras gratuitas y con salida laboral

Las carreras terciarias que se ofrecen en el departamento de Colonia son gratuitas y abarcan distintas áreas vinculadas al mundo del trabajo. Entre las opciones con mayor disponibilidad de cupos se destaca la Tecnicatura en Logística de Transporte Carretero y Ferroviario, una formación alineada con el perfil productivo y logístico de la región.

Estudiar cerca de casa, acceder a una carrera terciaria y proyectar el futuro es una posibilidad concreta. El primer paso es animarse a inscribirse.