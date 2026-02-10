PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Concejo Municipal de Carmelo quedó conformado con una nueva integración tras una serie de renuncias que se produjeron en la representación del Partido Nacional. Los cambios se formalizaron luego de que Luis López, integrante de la lista 12-A, presentara su dimisión al cargo de concejal por motivos personales.

La renuncia fue comunicada en los ámbitos institucionales correspondientes y aceptada sin objeciones. López no expuso consideraciones políticas ni diferencias internas, y se limitó a invocar razones de índole personal para dar un paso al costado de la función que venía desempeñando en el Municipio de Carmelo.

De acuerdo con el orden de prelación de la lista, el lugar vacante debía ser ocupado por Facundo Maffoni. Sin embargo, el dirigente también declinó asumir el cargo. En su caso, la renuncia respondió a una incompatibilidad funcional: Maffoni es funcionario de la Intendencia de Colonia, condición que le impide integrar el Concejo Municipal.

Ante esta situación, la banca fue asumida por Guadalupe Arcardini, quien quedó designada como concejal titular. Con su incorporación, el órgano municipal recompuso su integración y retomó su funcionamiento habitual, sin que se registraran cuestionamientos formales ni objeciones al procedimiento seguido.

El episodio se inscribe dentro de los mecanismos previstos por la normativa electoral y administrativa, que regulan las sustituciones en los cuerpos colegiados locales. Aunque no altera la correlación de fuerzas políticas en el Concejo, el recambio vuelve a poner de relieve las dificultades prácticas que, en ocasiones, enfrentan los partidos para compatibilizar responsabilidades políticas y funciones en la administración pública.