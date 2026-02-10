El Municipio dio un nuevo paso en su estrategia para ordenar el tránsito y mejorar la disponibilidad de estacionamiento en la ciudad. En la sesión celebrada ayer, las autoridades presentaron el avance del proyecto de calles preferenciales, una iniciativa que se complementa con un rediseño del sistema de estacionamiento urbano y que busca dar respuesta a uno de los problemas más persistentes del área céntrica: la falta de lugares para aparcar.

Según se informó en sala, las calles que integrarían este esquema preferencial serían Del Carmen, 19 de Abril, Uruguay, Zorrilla, Sarandí, Rodó, Paraguay, Tránsito Pesado y Grito de Asencio. En estos tramos se permitiría el estacionamiento de vehículos en ambos lados de la calzada, una medida que, de concretarse, ampliaría de forma significativa la oferta de espacios disponibles.

El proyecto contempla además la creación de lugares específicos para motos, un aspecto que apunta a ordenar un tipo de movilidad en crecimiento y a reducir conflictos entre distintos usuarios de la vía pública. Desde el Municipio se señaló que esta diferenciación contribuiría a un uso más eficiente del espacio urbano y a una mayor seguridad vial.

Las autoridades destacaron que la implementación de calles preferenciales permitiría descomprimir la saturación vehicular, especialmente en el centro de la ciudad, donde la circulación y el estacionamiento conviven hoy con altos niveles de congestión. La habilitación de nuevos espacios para estacionar podría, según los técnicos, reducir recorridos innecesarios de vehículos en busca de lugar, uno de los factores que más inciden en el tránsito lento.

Durante la sesión también se planteó una medida adicional en estudio: la posibilidad de que todo el trayecto de la avenida Rodó pase a tener sentido único de circulación. La propuesta, aún en etapa de análisis, apunta a mejorar la fluidez del tránsito y a compatibilizarla con el nuevo esquema de estacionamiento previsto para la zona.

El proyecto continuará siendo evaluado en las próximas instancias, con el objetivo de ajustar detalles técnicos y avanzar hacia su implementación. Desde el gobierno municipal subrayaron que se trata de un plan integral, pensado para equilibrar movilidad, accesibilidad y convivencia urbana en una ciudad que enfrenta crecientes desafíos en materia de tránsito.