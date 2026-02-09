Este lunes 9 de febrero, a las 19.00, el Concejo Municipal de Carmelo celebrará una nueva sesión ordinaria en la que se dará tratamiento a un amplio orden del día que incluye la firma de expedientes contables, el análisis de proyectos de infraestructura y movilidad urbana, solicitudes institucionales, actividades culturales y ambientales, y definiciones vinculadas a la planificación para el año 2026.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La convocatoria, difundida por el Municipio de Carmelo, prevé el abordaje de iniciativas relacionadas con la proyección y ejecución de mejoras en espacios públicos en el marco del Plan Operativo Anual (POA) 2026, así como propuestas sobre calles preferenciales y estacionamientos en la ciudad. También figura el estudio de expedientes vinculados a procesos de renovación de habilitaciones, solicitudes de organizaciones civiles y planteos referidos a situaciones de erosión y socavamiento en padrones específicos.

Entre los asuntos incluidos se destacan pedidos y proyectos vinculados a eventos culturales y comunitarios, como la realización de actividades en espacios privados y públicos, celebraciones conmemorativas y propuestas declarativas de interés departamental. Asimismo, el orden del día incorpora expedientes relacionados con patrimonio y memoria local, entre ellos iniciativas vinculadas al Archivo y Museo del Carmen, que cumple 50 años de trayectoria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La sesión contempla, además, el tratamiento de solicitudes provenientes de instituciones deportivas y sociales, así como notas elevadas por ediles y organizaciones de la comunidad. En el apartado de notas, se prevé considerar temas presupuestales vinculados a la limpieza de playas, el sistema de pesaje y recolección de residuos, y proyectos ambientales orientados a una ciudad más limpia, en línea con los objetivos del POA 2026.

El encuentro se completa con comunicaciones y planteos relacionados con capacitaciones, aniversarios de la ciudad y gestiones ante organismos departamentales. Como es habitual, la sesión se desarrollará conforme al reglamento del Concejo y estará abierta al seguimiento de la ciudadanía interesada en los asuntos de gobierno local.