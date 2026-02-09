PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las obras del bypass de Colonia Valdense avanzan desde febrero con la duplicación de calzada en la Ruta 1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 119,500 y 126,750. Como consecuencia, la circulación se verá afectada durante un período estimado de dos meses.

Los trabajos incluyen un desvío a la altura del kilómetro 125,900, donde el tránsito es canalizado hacia la calzada nueva hasta el kilómetro 126,750, punto final del sector intervenido. La señalización preventiva ya se encuentra instalada y se prevén modificaciones en los tiempos de desplazamiento, especialmente en horas de mayor flujo vehicular.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus traslados con antelación y extremar las precauciones al circular por la zona de obra, respetando la señalización y las indicaciones del personal técnico.

