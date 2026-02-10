PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo este martes una reunión de trabajo con autoridades y técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el marco de la agenda de visitas que el organismo realiza a las intendencias de todo el país.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Intendencia de Colonia, Belén Rico Skerl, y directores de los departamentos de Obras y de Arquitectura. Por parte de la OPP asistió el director de Descentralización, José Manuel Arenas, junto a responsables de los distintos programas que gestiona la oficina.

Según se informó, la reunión tuvo como finalidad coordinar las diferentes carteras y programas correspondientes al ejercicio en curso. En ese contexto, el equipo de la OPP se encuentra recorriendo las intendencias departamentales para mantener instancias de trabajo vinculadas a la planificación, seguimiento y ejecución de los programas vigentes.

La Intendencia de Colonia recibió a la delegación en el marco de estas visitas, que forman parte del vínculo institucional entre el gobierno departamental y la OPP para el desarrollo de las líneas de acción previstas para el período actual.