Las Llamadas de Colonia registraron un salto cualitativo con la incorporación de un concurso, una decisión que, según el intendente Guillermo Rodríguez, elevó el nivel artístico del desfile y fortaleció el evento como expresión cultural del departamento.

El jerarca señaló que el certamen aportó competitividad y jerarquía al espectáculo, y confió en que ese crecimiento tenga un impacto directo en la proyección de las comparsas. En ese sentido, destacó el nivel demostrado este año y auguró que, en la próxima edición, más comparsas del departamento se postulen para las Llamadas de Montevideo.

Más comparsas y mayor alcance territorial

Rodríguez expresó además su expectativa de que el número de agrupaciones participantes continúe en aumento. “Ojalá que en lugar de 15 tengamos 20 comparsas del departamento desfilando el año que viene”, afirmó, al evaluar positivamente la respuesta artística y organizativa de la edición reciente.

En una mirada de mediano plazo, el intendente adelantó que durante el próximo quinquenio se trabajará para descentralizar el evento y ampliar su alcance territorial. El objetivo es que, además de Colonia del Sacramento, las Llamadas se realicen también en Rosario y Carmelo, fortaleciendo la circulación cultural y el acceso de más públicos a una de las principales manifestaciones del candombe en el departamento.

La proyección apunta a consolidar a las Llamadas como un evento cultural de referencia en Colonia, con mayor participación, calidad artística y presencia en distintas localidades.