La Fiscalía General de la Nación informó que la Justicia ratificó las medidas cautelares impuestas al exsenador de la República Charles Carrera en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.

El imputado fue formalizado el 11 de junio de 2025 por la presunta comisión de delitos de fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. En esa instancia, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno solicitó como medidas cautelares el cierre de fronteras, la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y la prohibición de uso de redes sociales. Sin embargo, el Juzgado de Crimen Organizado de 2.º Turno dispuso únicamente la fijación de domicilio y el cierre de fronteras.

El 17 de octubre de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2.º Turno confirmó la formalización de la investigación y la imputación por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó la imputación por falsificación ideológica por funcionario público.

En una audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2025, la Fiscalía solicitó la sustitución de las medidas cautelares vigentes por la prisión domiciliaria. Si bien el Juzgado resolvió prorrogar las medidas hasta el 5 de febrero de 2026, rechazó la imposición de la prisión domiciliaria. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía.

Ante el vencimiento del plazo, el 3 de febrero de 2026 la Fiscalía volvió a pedir la prórroga de las medidas cautelares en los mismos términos ya dispuestos —fijación de domicilio y cierre de fronteras—, solicitud que fue concedida hasta el 10 de junio de 2026.

Horas después de finalizada esa audiencia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno notificó su fallo, en el que confirmó la resolución del Juzgado de Crimen Organizado sobre las medidas cautelares, que había sido impugnada con anterioridad.