PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La contratación de servicios de televisión para abonados en el departamento de Colonia continúa en descenso y consolida una tendencia que ya lleva varios años. Así lo indican los datos divulgados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) correspondientes al primer semestre de 2025, que muestran una reducción persistente del número de hogares que mantienen este tipo de servicio.

Según la serie histórica presentada por el organismo regulador, Colonia pasó de 32.071 servicios de TV para abonados en diciembre de 2018 a 18.424 en junio de 2025. La caída, cercana al 43 % en algo más de seis años, no responde a un hecho puntual, sino a un proceso gradual y continuo, con descensos prácticamente ininterrumpidos semestre a semestre.

Un descenso sostenido en el tiempo

El gráfico departamental revela que el retroceso no se concentra en un único período. Tras los algo más de 30.000 abonados registrados entre 2018 y 2019, el número comenzó a reducirse de forma progresiva: 29.644 en junio de 2020, 27.982 a fines de 2021, 25.802 en diciembre de 2022 y 22.362 a fines de 2023. En el último año y medio, la tendencia se mantuvo, con 21.729 servicios en junio de 2024, 19.800 en diciembre y 18.424 al cierre del primer semestre de 2025.

Esta evolución confirma que la televisión para abonados perdió peso incluso antes de la reciente disputa por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, un contenido históricamente relevante para este mercado.

El peso de la conectividad y las nuevas ofertas

El informe de la Ursec vincula esta dinámica con un cambio en las preferencias de los usuarios, que han optado por alternativas asociadas a la conectividad. La consolidación de paquetes de Internet, el acceso a plataformas de contenidos bajo demanda y la posibilidad de consumir programación en múltiples dispositivos aparecen como factores centrales para explicar la contracción del servicio tradicional.

En este contexto, la televisión por abonados deja de ser el eje del consumo audiovisual y pasa a integrarse —cuando se mantiene— como un componente secundario dentro de ofertas más amplias, o directamente es sustituida por servicios digitales.

Una tendencia alineada con el mercado nacional

Aunque el informe desagrega la información por departamentos, el comportamiento de Colonia se inscribe en una tendencia general del mercado de telecomunicaciones. Mientras la TV para abonados pierde clientes, los servicios móviles continúan creciendo, impulsados por una mayor demanda de datos y conectividad permanente.

En términos estructurales, los datos sugieren que el mercado coloniense no es una excepción, sino un reflejo local de un proceso más amplio de transformación del consumo audiovisual, marcado por la convergencia tecnológica y la centralidad de Internet.

Un escenario de redefinición para el sector

La fotografía que deja el primer semestre de 2025 muestra a la televisión para abonados en Colonia atravesando una etapa de redefinición. La reducción sostenida de servicios plantea desafíos para los operadores tradicionales, que deben adaptarse a un escenario en el que la competencia ya no proviene solo de otros cables, sino de un ecosistema digital mucho más amplio.

Más que un retroceso coyuntural, los números apuntan a un cambio estructural en los hábitos de los hogares del departamento, con implicancias directas para la industria de las telecomunicaciones y para la forma en que se consumen contenidos audiovisuales en Colonia.