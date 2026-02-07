La operación Blindaje, llevada adelante por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), concluyó con la formalización con prisión de once personas —ocho hombres y tres mujeres— acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y a la planificación de un robo a una institución financiera.

Entre los imputados hay ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos. La investigación permitió, además, frustrar un intento de atraco que, según las autoridades, podría haber tenido un fuerte impacto en el sistema financiero nacional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El ministro del Interior destacó en conferencia de prensa el trabajo desplegado por la Policía Nacional. “Mi especial reconocimiento a todos los funcionarios y a todas las unidades que intervinieron en la operación”, afirmó.

Añadió que se trató de “un grupo organizado para cometer diversos delitos, entre ellos tentativa de hurto, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes”, y subrayó que la intervención policial evitó “un golpe que hubiera afectado no solo a una institución financiera, sino a la economía del país en su conjunto”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Investigación y despliegue policial

La investigación se inició el 11 de setiembre de 2025, tras una llamada anónima que alertó sobre la presunta existencia de una boca de venta de drogas en la zona de Neptunia. A partir de esa información, la Policía comenzó tareas de vigilancia e inteligencia que permitieron identificar a otros integrantes de la organización, tanto uruguayos como extranjeros.

El seguimiento condujo hasta un local ubicado en Ciudad Vieja, donde los investigadores detectaron la construcción de un túnel con dirección a una entidad bancaria cercana. Con los elementos reunidos, la información fue puesta a disposición de la Fiscalía, que dispuso órdenes de allanamiento y detención.

En la jornada del martes se realizaron cinco allanamientos en Ciudad Vieja y El Pinar, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales. El operativo permitió detener a diez personas en primera instancia y desarticular el plan de robo.

Objetos incautados y formalizaciones

Durante los procedimientos, la Policía incautó dos vehículos, herramientas de obra —como palas y picos—, indumentaria utilizada para trabajos de excavación, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: 30.000 pesos uruguayos, 800 dólares estadounidenses y 37.000 reales, entre otros elementos vinculados a la planificación del delito.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario general Julio Sena, informó que el local donde se realizaba la excavación había sido alquilado en julio del año pasado y que existen indicios que acreditan el vínculo entre los involucrados.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, comisario general (R) José Manuel Azambuya, resaltó el profesionalismo de las unidades participantes y sostuvo que “desde el momento en que se tomó conocimiento del caso, la Policía actuó con todos los recursos disponibles para neutralizar la amenaza”.