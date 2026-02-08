El presidente Yamandú Orsi regresó este domingo a Uruguay tras una visita oficial a la República Popular China, desarrollada entre el 1.º y el 7 de febrero. Durante la misión, mantuvo reuniones con las principales autoridades chinas y se firmaron más de 30 acuerdos y memorandos de entendimiento.

Entre los resultados destacados se encuentran la habilitación para exportar carne aviar, nueces pecán y subproductos bovinos, la promoción de inversiones ante más de 170 empresarios y el avance en cooperación científica, incluida un memorando en el sector pesquero.

China se mantiene como el principal socio comercial de Uruguay: en 2025 concentró el 26% de las exportaciones, por un total de 3.493 millones de dólares, según Uruguay XXI.

