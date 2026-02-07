La reciente gira oficial de Uruguay a China, encabezada por el presidente Yamandú Orsi, se inscribe en un contexto internacional marcado por la fragmentación del comercio global, la competencia tecnológica entre grandes potencias y la reconfiguración de las alianzas en el Sur Global. La visita, calificada como histórica por su alcance político y sectorial, tuvo como eje central la profundización de la relación bilateral con la China, socio clave para Uruguay desde hace casi cuatro décadas.

Un vínculo diplomático consolidado y asimétrico

El encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping permitió reafirmar los 38 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde una perspectiva geopolítica, la reunión confirma la voluntad de Uruguay de sostener una política exterior pragmática, orientada a diversificar vínculos sin alineamientos automáticos, en un escenario donde América Latina es observada por China como una región estratégica para el abastecimiento de alimentos, la cooperación tecnológica y la proyección política.

Para Uruguay, un país de escala reducida y alta dependencia del comercio exterior, el fortalecimiento del diálogo directo con Beijing consolida un canal de interlocución con uno de los principales centros de poder global, aunque dentro de una relación estructuralmente asimétrica.

Producción, exportaciones y seguridad alimentaria

Uno de los ejes centrales de la misión estuvo vinculado al sector productivo, con nuevos acuerdos orientados a potenciar las exportaciones ganaderas y pesqueras. En particular, se destacó el fortalecimiento del intercambio técnico en el sector cárnico a través del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Desde el punto de vista chino, estos acuerdos se alinean con una estrategia de seguridad alimentaria, que busca proveedores confiables y estables. Para Uruguay, implican la consolidación de su perfil como exportador de alimentos de alto estándar sanitario, aunque también refuerzan la concentración del comercio en un mercado dominante.

Ciencia, tecnología y proyección de largo plazo

La firma de convenios en innovación, con la creación de laboratorios binacionales en Inteligencia Artificial y bionanofarma, introduce un componente estratégico de más largo plazo. Estos acuerdos colocan la relación bilateral más allá del intercambio de bienes primarios y abren un espacio de cooperación en áreas sensibles para el desarrollo tecnológico y la competitividad futura.

En la misma línea, la incorporación de tecnología para el control de plagas y la gestión del agua por parte de la Universidad Tecnológica del Uruguay apunta a fortalecer capacidades locales en sectores clave como la producción agropecuaria y la sostenibilidad ambiental.

Cooperación institucional y gestión de riesgos

La agenda incluyó además acuerdos en propiedad intelectual y gestión de riesgos ante emergencias, dos áreas que reflejan una ampliación del vínculo hacia dimensiones institucionales. En términos geopolíticos, este tipo de cooperación técnica refuerza la interdependencia y genera marcos de trabajo estables, aunque también exige capacidades estatales para administrar estándares, datos y marcos regulatorios compatibles.

Equilibrio externo y márgenes de autonomía

La gira a China confirma la apuesta de Uruguay por una inserción internacional basada en la diversificación de socios, en un momento en que la rivalidad entre China y Estados Unidos condiciona las decisiones de países de menor peso relativo. El desafío para Montevideo será capitalizar los acuerdos alcanzados sin reducir sus márgenes de autonomía ni profundizar dependencias excesivas.

Más que un gesto coyuntural, la visita se inscribe en una estrategia de posicionamiento internacional que busca combinar acceso a mercados, cooperación tecnológica y diálogo político con una de las principales potencias del siglo XXI, en un tablero global cada vez más complejo y competitivo.