Desde este domingo 8 de febrero comenzará a funcionar en Colonia un centro de atención permanente para personas en situación de calle. El dispositivo operará las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro del Centro de Desarrollo Comunitario cuya inauguración oficial está prevista para el viernes 6 de marzo, con la participación de autoridades nacionales y departamentales.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y marca un cambio estructural en la respuesta del departamento a la problemática, al tratarse del primer centro de estas características en Colonia. El servicio contará, además, con atención para mujeres, un aspecto que hasta ahora no estaba cubierto de forma permanente.

Capacidad y cobertura anual

El nuevo centro tendrá un cupo de 25 personas. Durante los meses de invierno, ese número se complementará con los dispositivos del Plan Invierno, que suman 15 plazas en el Batallón y otras 15 en Carmelo, lo que permitirá alcanzar un total de 55 cupos en el período de mayor demanda. Según el Mides, esta cifra triplica la cantidad de camas disponibles que el departamento tenía aseguradas hasta el momento.

Un abordaje integral y transitorio

El director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, explicó que el centro funcionará con una perspectiva comunitaria y un equipo multidisciplinario, orientado no solo a la atención inmediata sino también a la inclusión social de las personas usuarias.

El dispositivo tendrá carácter transitorio. El objetivo central será trabajar en una “ruta de egreso” que permita a las personas acceder a vivienda propia e ingresos estables. Mientras permanezcan en el centro, deberán participar en procesos de formación y capacitación, búsqueda de empleo, atención de la salud, recomposición de redes sociales, alfabetización o estudios, además de la posibilidad de integrarse al programa laboral Accesos.

Desde el ministerio señalaron que el inicio del funcionamiento del centro representa “una nueva etapa” para el departamento, al consolidar una respuesta permanente frente a una problemática estructural, con énfasis en la dignidad y la autonomía de las personas atendidas.