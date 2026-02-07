El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, mantuvo una reunión de trabajo con el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, en la que se abordaron distintos planteos vinculados a la Ruta 21 y su impacto en la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad.

Según la información difundida tras el encuentro, se confirmó la finalización de la Ruta 21 en el tramo Juan González–Carmelo, una obra cuya concreción está prevista para el transcurso de este año. El anuncio refiere específicamente a la culminación de ese sector del trazado vial.

Durante la reunión también se planteó la poda de los plátanos y la mejora de la Ruta 21 en el tramo comprendido entre la ex curva Mortarena y el Puente Giratorio. En ese sector, los trabajos mencionados incluyen la realización de una ciclovía, como parte de una intervención sobre la infraestructura vial existente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por otro lado, se dialogó sobre la Ruta 21 y la Ruta 97, en el tramo que une Carmelo y Nueva Palmira, con el objetivo de avanzar hacia una ruta con mayor grado de urbanización. De acuerdo con lo informado, el proyecto contempla la incorporación de una ciclovía y mejoras en distintos puntos del recorrido.

Este último planteo se encuentra previsto para el quinquenio, con una ejecución estimada para el período 2028–2029, y contará con la participación del Municipio en la etapa de planificación, según se indicó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Finalmente, durante la instancia también se mencionó la pintura del Puente Giratorio, intervención que se coordinaría con las tareas de acondicionamiento que el Municipio prevé realizar en la Rambla.

La información difundida da cuenta de un conjunto de obras y proyectos viales en distintas etapas —algunos con ejecución anunciada para el corto plazo y otros proyectados a mediano plazo— vinculados a la red de rutas y a la infraestructura urbana del entorno de Carmelo.