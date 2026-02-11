El Teatro de Verano es escenario este miércoles 11 de febrero de la previa de los festejos por los 210 años de Carmelo, en una jornada que combina actividades recreativas, paseo gastronómico y una grilla artística que se extiende hasta la medianoche.

Desde las 18.00 y hasta las 0.00, el predio ofrece juegos, paseo de comidas y espectáculos, en el marco de una propuesta abierta a la comunidad. La actividad marca el inicio de una serie de celebraciones previstas por el aniversario de la ciudad.

A partir de las 19.00 comienzan las presentaciones musicales. Sobre el escenario se suceden “Dúo Kim y Velarde”, “DELÖREAN”, “Y AHORA” y “VIVES”, en un primer bloque que reúne distintas propuestas artísticas locales y regionales. Más tarde es el turno de “Silvia Olmedo”, “Laura Tettamanti”, “SON 4” y “Kilómetro 252”, que completan la programación central de la noche.

El cierre está previsto con “La Urbana”, a las 22.00, y con “Plena Dance”, desde las 23.00, en una jornada que mantiene actividad continua y convoca a vecinos y visitantes en el principal espacio al aire libre de la ciudad.

La programación forma parte de las actividades organizadas en el marco de los 210 años de Carmelo, con propuestas que combinan espectáculos artísticos y espacios de encuentro para la comunidad.