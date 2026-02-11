El portal nacional de la Universidad del Trabajo del Uruguay presentó esta semana la experiencia que desarrolla la Escuela Técnica de Carmelo bajo el nombre “Verano Modo On”, una propuesta que se extenderá hasta el viernes 13 de febrero y que convoca a estudiantes de Educación Básica Integrada y de Formación Profesional Básica.

La iniciativa combina actividades recreativas, tecnológicas y deportivas con el objetivo de fortalecer la vinculación pedagógica y el sentido de pertenencia al centro educativo. En esta edición, la organización y el liderazgo de las jornadas están a cargo de estudiantes del Bachillerato Tecnológico en Deportes, Educación Física y Recreación, bajo la coordinación del equipo docente y de la directora, Karina Vidal.

Según informó la institución, la planificación comenzó en diciembre. La propuesta surgió a partir de la intención de generar un espacio educativo durante el verano, similar a los que tradicionalmente se desarrollan en Primaria, y de ofrecer alternativas que promuevan la participación activa de los estudiantes dentro del centro.

Ángela Rivero, junto a sus compañeros Josefina Debendetti, Axel Medina y Erika de los Santos, señaló que el programa busca ofrecer actividades recreativas que permitan a los alumnos conocer la institución en un ambiente distinto al habitual. También destacó que la experiencia contribuye a fortalecer habilidades de liderazgo entre quienes organizan las instancias.

Iniciativas estudiantiles y continuidad de proyectos

No es la primera vez que los estudiantes del bachillerato asumen la coordinación de propuestas de este tipo. Desde cuarto año desarrollan diferentes iniciativas y campamentos. Entre ellas se encuentra el proyecto “En bici sin edad; pelos al viento”, que incorpora una bicicleta inclusiva con carrito acoplado y una bicicleta doble para pasear a personas mayores y a alumnos con discapacidad. Asimismo, participaron como ayudantes en un campamento en Santa Teresa.

En la jornada del martes, las actividades incluyeron un taller audiovisual y de radio streaming a cargo de referentes de la radio comunitaria local y del equipo docente integrado por Martín Baldi, Rodolfo Jorajuría, Verónica Touriño y Ana Jaime. Durante la instancia, los estudiantes trabajaron en el manejo de interfaces de programas de edición y transmisión en vivo, el uso de micrófonos, la realización de pruebas de grabación y aspectos vinculados a la comunicación en medios masivos.

Un espacio alternativo dentro de la escuela

La directora Karina Vidal explicó que la propuesta apunta a ofrecer un ámbito distendido dentro del centro educativo, con horarios diferentes a los habituales, y a facilitar que quienes inician su trayectoria conozcan previamente la institución. También señaló que la planificación se articula con la orientación que cursan los estudiantes de bachillerato y que busca ampliar las experiencias educativas más allá del aula.

Desde la institución se destacó, además, el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes y la articulación con la red comunitaria, el Codicen, el Espacio de Extensión y la Unidad de Integración Educativa.

Para los próximos días están previstas nuevas actividades, entre ellas un ciclo de cine y debate, mini olimpiadas científicas coordinadas por asistentes de laboratorio, estudiantes de bachillerato y el coordinador del polideportivo, así como juegos de orientación, canotaje por el arroyo de las Vacas y un fogón en la playa como cierre del programa.

El docente Martín Baldi valoró la propuesta como una oportunidad para conocer de forma más cercana las inquietudes de los jóvenes y generar instancias de diálogo que, según indicó, suelen quedar relegadas durante el año lectivo por el cumplimiento de los planes y las evaluaciones.

La escuela cuenta actualmente con cocina y comedor escolar equipados, lo que permite que los alumnos permanezcan en el centro durante toda la jornada y participen de las distintas actividades programadas.