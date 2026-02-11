La Intendencia de Colonia informó que el lunes 16 y martes 17 las oficinas departamentales permanecerán cerradas en todo el territorio.

Según el comunicado oficial, durante esas jornadas no habrá atención al público en dependencias administrativas. No obstante, se mantendrán operativos los servicios considerados esenciales.

Entre ellos se encuentran el cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito, la Dirección de Limpieza y Paseos Públicos, la Dirección de Necrópolis, los Centros de Información Turística, los museos, los centros culturales, las Casas de la Cultura, el área de Electrotecnia, el Taller y el personal afectado a la Oficina de Informes del Palacio Municipal.

