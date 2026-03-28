La situación de los terrenos baldíos fue abordada en sesión del municipio a partir de un planteo que vinculó ese tema con la problemática general de la basura en la ciudad, pero también con otros aspectos administrativos y normativos.

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La concejal Celia Vence, del Frente Amplio, propuso estudiar una serie de medidas orientadas a intervenir sobre esos predios, en particular en los casos en que son utilizados para arrojar residuos o presentan señales de abandono.

Entre los puntos planteados, Vence propuso realizar un relevamiento en toda la ciudad para identificar los lugares donde se registran vertidos de basura. También sugirió incorporar mecanismos de participación ciudadana, entre ellos una herramienta web para que los vecinos puedan reportar situaciones de ese tipo.

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La iniciativa incluyó además otras líneas de trabajo vinculadas a la situación de los padrones. Según se señaló en sala, se buscará analizar formas de regularización y también detectar deudores, en un contexto en el que varios de esos terrenos fueron descritos como sitios abandonados.

Junto con esas medidas, los concejales prevén realizar un estudio de la ordenanza sobre terrenos baldíos, con el objetivo de revisar el alcance de la normativa vigente y su aplicación en estos casos.

El planteo ya generó un número de expediente, por lo que ingresó al sistema administrativo municipal para su tratamiento.