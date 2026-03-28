Falleció este viernes Julieta Purtscher, referente de Inmujeres para Colonia, licenciada y trabajadora vinculada a distintas organizaciones y colectivos sociales del departamento.

Purtscher tenía 47 años y era oriunda de Ombúes de Lavalle. Su actividad estuvo asociada al trabajo territorial y al acompañamiento de diferentes espacios sociales, desde donde construyó una presencia reconocida en el departamento.

Según se informó, había sufrido un accidente en el gimnasio al que concurría, a partir de un golpe en la zona del abdomen que derivó en complicaciones posteriores.

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Su fallecimiento generó pesar entre familiares, allegados y colectivos con los que mantuvo vínculo a lo largo de los años.

No se realizará velatorio ni sepelio. Sus restos serán trasladados para cremación y el único punto de encuentro será este sábado a las 16 en Parque Memorial de Previsora Colonia, sobre ruta 1.