La integrante de la Comisión de Amigos de Conchillas, Gianella Fontes, se refirió al debate abierto en torno a Casa Evans y sostuvo que la organización mantiene la gestión del predio en el marco de un comodato con la Intendencia de Colonia, al tiempo que cuestionó la forma en que se instaló públicamente la discusión sobre el futuro del lugar.

Según explicó, Casa Evans pertenece a la Intendencia desde 2010, cuando el inmueble fue adquirido en remate, y posteriormente fue cedido en comodato a la Comisión de Amigos de Conchillas, una organización con personería jurídica desde 2011. Fontes indicó que ese vínculo se formalizó en dos oportunidades y que uno de los comodatos fue aprobado por la Junta Departamental por diez años.

En ese contexto, sostuvo que sorprendió a la comisión la aparición de un cartel en el acceso a la localidad y también el planteo de que el predio pudiera quedar en manos privadas. Según señaló, la Comisión de Amigos es una organización sin fines de lucro y no un particular.

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Fontes afirmó que el tema tomó otra dimensión a partir de una sesión extraordinaria convocada por el municipio el sábado anterior. De acuerdo con su relato, la comisión ya había sido notificada del vencimiento del comodato y había presentado una nota solicitando su renovación. Sin embargo, indicó que en paralelo se abrió una discusión sobre la posibilidad de que el municipio asumiera la gestión del bien.

La integrante de la comisión señaló que esa reunión se convocó con poco margen de tiempo y dijo que el tratamiento del tema fue acelerado. En su versión, la discusión se desarrolló entre el viernes por la tarde y el sábado de mañana, con la necesidad de elevar una nota el lunes siguiente ante la Intendencia.

En relación con el planteo del alcalde Martín Hernández sobre la intención del municipio de asumir la gestión general de Casa Evans, Fontes dijo que, hasta donde entendía, la nota presentada apuntaba a que el municipio se hiciera cargo de todo el bien. Añadió que luego conoció otras declaraciones del alcalde en las que evaluaba como alternativa mantener el comodato con la Comisión de Amigos.

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Otro de los puntos sobre los que se detuvo fue el uso actual del predio. Fontes rechazó la idea de que solo una parte reducida de Casa Evans esté operativa. Según explicó, salvo un galpón ubicado en la parte posterior, el resto del edificio se utiliza para distintas actividades. Mencionó entre ellas clases de música, danza e inglés, reuniones de organizaciones, funcionamiento de museos, uso del salón principal para eventos comunitarios y tareas vinculadas al Centro de Informe Turístico.

También indicó que una oficina del predio es utilizada por Asecoz y que existen otros espacios destinados a reuniones y actividades locales. Según relató, durante este mes también hubo cursos de formación y actividades casi diarias.

Sobre el galpón mencionado en la discusión pública, Fontes señaló que actualmente es utilizado por COPAGRAN. Explicó que, en la administración anterior, la comisión pidió autorización a la Intendencia para disponer de ese sector y que el acuerdo alcanzado no implicó el cobro de alquiler, sino que la cooperativa asumiera el pago de la luz y el agua de Casa Evans.

En cuanto al sostenimiento económico del lugar, sostuvo que el mantenimiento se financia con beneficios, actividades y el alquiler ocasional del salón para fiestas particulares. Según explicó, esos ingresos se destinan a limpieza, reparaciones y conservación del edificio.

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Fontes también informó que la Comisión de Amigos presentó ante la Intendencia 15 cartas de instituciones de Conchillas en respaldo a su gestión sobre Casa Evans. Aclaró además que sus declaraciones fueron realizadas en representación de la comisión y no en calidad de concejal del municipio.

La intervención de Fontes dejó planteada una diferencia central en el debate: mientras desde el municipio se abrió la discusión sobre una eventual gestión general del predio, desde la Comisión de Amigos se defendió la continuidad del comodato, la utilización actual de los espacios y el recorrido institucional que, según afirmó, acompañó cada una de las actuaciones realizadas en Casa Evans.