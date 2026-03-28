La Intendencia de Colonia y la provincia de Santa Fe pondrán en marcha un proyecto conjunto orientado a fortalecer la cooperación técnica, el turismo y la producción agroalimentaria, en el marco de la II Convocatoria de Cooperación Descentralizada entre Argentina y Uruguay, cuyo lanzamiento oficial se realizó el 26 de marzo.

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La iniciativa, titulada “Fortalecimiento del desarrollo turístico y productivo a través de la Cooperación Descentralizada Santa Fe – Colonia”, fue seleccionada entre diez propuestas presentadas por ambos países. Su objetivo es promover el intercambio de conocimientos y la articulación entre equipos técnicos vinculados al turismo y a las áreas productivas.

Según lo previsto, el proyecto tendrá impacto en productores lácteos y del sector agroalimentario, así como en actores de los rubros turístico, gastronómico y hotelero. También participarán cámaras empresariales y equipos de gestión local, con la meta de reforzar capacidades institucionales y dinamizar sectores considerados estratégicos para las dos regiones.

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La convocatoria es impulsada por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina. La alianza apunta, además, a mejorar la competitividad de los productos regionales y consolidar circuitos turísticos integrados entre ambas orillas.