Más de un millón de turistas ingresaron a Uruguay en el comienzo de la temporada de verano 2025-2026, y el departamento de Colonia volvió a ocupar un lugar central en el movimiento fronterizo. Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 se registraron 1.060.061 ingresos al país, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

La cifra representa una leve caída del 3,3% en comparación con el mismo período de la temporada anterior, cuando se habían contabilizado 1.096.099 entradas. Pese al descenso, el flujo turístico se mantuvo en niveles elevados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia, entre los principales pasos de ingreso

Los pasos fronterizos del litoral volvieron a concentrar la mayor parte de los ingresos de visitantes extranjeros. En ese contexto, el puerto de Colonia registró 195.071 entradas, ubicándose en segundo lugar a nivel nacional, apenas por detrás de Paysandú, que lideró con 199.642 ingresos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fray Bentos se posicionó en tercer lugar con 186.402 entradas, mientras que el Aeropuerto Internacional de Carrasco contabilizó 142.024 ingresos en el mismo período.

En cuanto a los egresos, entre el 20 de diciembre y el 31 de enero se registraron 1.014.367 salidas del país, principalmente a través de Colonia, Paysandú, Fray Bentos, Carrasco y Salto, lo que confirma el protagonismo del departamento en el tránsito turístico de la temporada.

Origen de los visitantes

Los turistas argentinos volvieron a ser el principal grupo de visitantes, con 515.698 ingresos, aunque en una cifra inferior a la del verano pasado. En segundo lugar se ubicaron los uruguayos no residentes, con 331.390 entradas.

También ingresaron 83.246 brasileños, 18.968 estadounidenses y 16.882 paraguayos. Mientras se registró una disminución en la llegada de argentinos, se destacó el aumento de turistas provenientes de Brasil y de Estados Unidos.

Los datos reflejan que, si bien hubo una leve retracción en el total de ingresos respecto a la temporada anterior, el departamento de Colonia mantuvo un rol clave como puerta de entrada al país durante el inicio del verano.