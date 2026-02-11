Montevideo concentra esta semana una nueva edición de Campus del Sur, la propuesta de formación docente impulsada por Ceibal, que reúne a unos 2.000 educadores en más de 60 talleres, conferencias y actividades presenciales y virtuales. Las instancias se desarrollan en distintas locaciones del centro de la capital y se extenderán hasta el jueves 12 de febrero.

La programación se organiza en torno a cinco ejes: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación. La iniciativa busca fortalecer la preparación de los equipos docentes de cara al inicio del año lectivo.

En la apertura, autoridades de Ceibal y del sistema educativo subrayaron la importancia de estos espacios de actualización profesional, especialmente en un contexto de cambios tecnológicos y nuevos desafíos en el aula. En esta octava edición —que hasta el año pasado se realizaba bajo el nombre de Escuela de Verano— la propuesta amplía su alcance territorial bajo la denominación Campus, con instancias descentralizadas previstas a lo largo del año en distintos departamentos.

La conferencia inaugural, disponible en el canal de YouTube de Ceibal, reunió a referentes del ámbito educativo hispanohablante y abordó temas como la incorporación de la inteligencia artificial en la enseñanza, el desarrollo de competencias digitales, la evaluación y el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas. Desde la organización destacaron que el desarrollo profesional docente es una línea estratégica y señalaron que en 2025 más de 22.300 personas ya participaron en cursos y postítulos gratuitos ofrecidos por Ceibal.