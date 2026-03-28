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El alcalde Luis Pablo Parodi afirmó en sesión del municipio que la observación realizada por el Tribunal de Cuentas está vinculada al circuito administrativo de los fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Según explicó, el municipio realiza gastos por llamado o licitación abreviada, pero el pago lo efectúa la Intendencia. Más tarde, esa erogación se rinde ante la OPP, que devuelve el dinero al gobierno departamental.

De acuerdo con la exposición del alcalde, la observación surge porque ese gasto no está incluido dentro del presupuesto quinquenal de la Intendencia. Señaló que no se trata de recursos propios de la administración departamental, aunque sea esta la que deba ejecutar el pago en una primera instancia.

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La explicación ubicó el punto en el plano presupuestal. En ese marco, el Tribunal de Cuentas actúa como órgano de control sobre la adecuación formal del gasto a la estructura presupuestal del organismo que lo paga.

La intervención de Parodi también delimitó las funciones de cada nivel de gobierno. El municipio define y tramita la compra. La Intendencia la paga. La OPP reintegra luego esos recursos. Según sostuvo, esa secuencia es la que da lugar a la observación.

El alcalde agregó que la situación no se limita a un caso puntual, sino que, según su planteo, abarca a los 136 municipios del país. Con esa referencia, presentó el tema como una consecuencia del mecanismo vigente entre municipios, intendencias y OPP.

La exposición incorporó además una derivación práctica. Parodi señaló que muchas compras deben abonarse al contado y que esa exigencia puede generar atrasos, en la medida en que la Intendencia adelanta fondos que no figuran como crédito propio en su presupuesto.

Lo planteado en la sesión dejó abierto un punto de análisis institucional: el municipio ejecuta gastos con fondos destinados a su funcionamiento, pero depende de la Intendencia para concretar los pagos. En ese circuito, la OPP cumple el papel de organismo que restituye los recursos una vez realizada la rendición.

Desde esa perspectiva, la observación del Tribunal de Cuentas, según la explicación del alcalde, no refiere al destino de los fondos, sino al encuadre presupuestal con el que se procesa el gasto.