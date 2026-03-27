El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 propone una reorganización de la política de seguridad en Uruguay. El documento plantea que la respuesta estatal debe concentrarse donde el daño es mayor, coordinar instituciones y sostener una ejecución continua en el tiempo. El texto se presenta como una política pública de alcance nacional y no como una suma de medidas aisladas.

En ese marco, Colonia no aparece desarrollada como caso específico. Sin embargo, varios de los ejes del Plan coinciden con características del departamento: actividad portuaria, circulación de cargas, conexión internacional, tránsito por rutas y ciudades con realidades distintas entre sí. Esa combinación permite una lectura local del documento sin salir de lo que el texto efectivamente establece.

Puertos y conexión

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Uno de los pasajes más relevantes para Colonia es el que define el control de flujos y abastecimiento transnacional. El Plan sostiene que frontera, puertos, logística y correo deben ser tratados “como un único sistema operativo” y que el cambio buscado consiste en pasar de controles aislados por organismo a una arquitectura de inteligencia y respuesta conjunta. En un departamento con puertos y conexión fluvial, esa definición tiene una aplicación directa en la discusión local sobre seguridad.

Narcotráfico y Contrabando

A partir de esa línea, la actuación frente al narcotráfico no queda limitada al punto de venta o al operativo puntual. El documento plantea interrumpir rutas de ingreso y tránsito, reforzar la detección selectiva basada en riesgo en fronteras, puertos y nodos logísticos, e incorporar tecnificación, perfiles de riesgo e interoperabilidad entre organismos. La lectura para Colonia es que el foco no estaría solo en el barrio, sino también en la cadena de circulación.

El contrabando no aparece como un eje autónomo con ese nombre, pero el Plan sí construye un enfoque que lo roza de forma directa. Al integrar puertos, logística, correo, inteligencia criminal, financiera y logística, el documento ubica los flujos de bienes dentro de una lógica de control coordinado del Estado. En la lectura local, eso desplaza la idea de que se trata únicamente de un asunto aduanero y lo acerca al campo de la seguridad y de las economías criminales.

¿Que rol cumplirá la Jefatura de Policía de Colonia?

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En ese esquema, la Jefatura de Policía de Colonia ocuparía un lugar central. El Plan propone una operativa policial basada en evidencia, con concentración en problemas, lugares y momentos de mayor impacto delictivo. También establece patrullaje focalizado en puntos calientes, fortalecimiento de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y un refuerzo del papel de las comisarías como unidades de prevención, gestión territorial y resolución de problemas.

Traducido al plano departamental, eso supone una Jefatura con menos margen para actuar solo por reacción y con mayor responsabilidad en lectura territorial, asignación de recursos, coordinación entre comisarías y articulación con unidades especializadas. También supone una relación más estrecha con otras agencias, porque el propio Plan ubica la gobernanza interinstitucional contra el crimen organizado como una de sus acciones centrales y la vincula con inteligencia criminal, financiera y logística, con metas por territorio y criterios explícitos de priorización.

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Ese punto es relevante para la discusión local sobre narcotráfico, contrabando y otros fenómenos persistentes del departamento. El Plan plantea que los decomisos y las incautaciones deben integrarse a la inteligencia, a la investigación y a la persecución patrimonial, incluido el lavado asociado. La señal es clara: la respuesta no se agota en la incautación o en la detención, sino que busca afectar la estructura económica que sostiene a las redes criminales.

La consecuencia para la vida cotidiana en las ciudades de Colonia no necesariamente sería una presencia policial más uniforme, sino una actuación más dirigida. El propio Plan habla de intervenciones “predecibles, focalizadas y sostenibles”, con adaptación a contextos locales. En términos prácticos, eso podría reflejarse en más atención sobre nodos logísticos, horarios críticos, puntos de concentración del delito y problemas reiterados por zona o ciudad.

También hay otro aspecto que el documento incorpora y que incide en la lectura local: la prevención del reclutamiento y la reducción de daños. El Plan señala que el control de la oferta debe complementarse con respuestas que corten el recambio de actores en los mercados ilícitos. Eso implica que los episodios estructurales de seguridad no son leídos solo como un problema de patrullaje, sino también como un problema de reproducción social de la violencia y de las economías ilegales.

La lectura local del documento, entonces, puede resumirse así: Colonia no fue escrita en el Plan como capítulo propio, pero el departamento encaja en varios de los escenarios que el texto define como prioritarios.

Por su posición territorial y por la combinación de ciudades, puertos, rutas y flujos, Colonia aparece como uno de los lugares donde la política nacional deberá mostrar cómo baja al terreno, cómo coordina organismos y cómo transforma lineamientos generales en decisiones operativas concretas.