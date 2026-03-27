La tercera Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales de Carmelo se realizó en el Municipio con la participación de unas 40 personas y dejó sobre la mesa una hoja de ruta con varios frentes abiertos: atención a la situación de calle, políticas vinculadas al consumo de drogas, alimentación comunitaria, infraestructura barrial y nuevos espacios de atención social.

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Uno de los anuncios centrales fue la creación de un centro nocturno para atender la situación de calle en Carmelo. Según se informó en la reunión, el dispositivo funcionará entre mayo y octubre, en el período de bajas temperaturas, y buscará dar respuesta a una demanda que cada invierno vuelve a instalarse en la agenda social local.

Otro de los puntos planteados fue la reapertura de la Junta Local de Drogas, un ámbito que volverá a reunirse después de varios años. Su reactivación abre una instancia de coordinación en un tema que involucra prevención, atención y trabajo territorial.

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La mesa también abordó un plan de trabajo para la huerta comunitaria ubicada en los Barracones. El objetivo es ordenar esa experiencia dentro de una agenda de políticas sociales que articule producción, participación comunitaria y acceso a alimentos.

En paralelo, se informó que próximamente será inaugurado el Centro de Desarrollo Comunitario del Mides, que funcionará en Solís y Uruguay. La apertura de ese espacio incorporará un nuevo punto de referencia para la atención social en la ciudad.

La reunión incluyó además una propuesta de refacción de una cancha de fútbol en Lomas, en una línea de trabajo que vincula infraestructura barrial, convivencia y uso comunitario del espacio público.

Otro de los ejes tratados fue el relevamiento de iniciativas comunitarias de alimentación, con el fin de identificar experiencias en marcha y ordenar la información disponible para futuras acciones de coordinación.

La jornada contó con la presencia del director nacional de Deportes, Alejandro Pereda, y del director de Desarrollo Humano de la Intendencia, Ricardo Planchón. La información fue difundida por el director departamental del Mides, Maxi Olaverry, a través de un comunicado.

La síntesis de la mesa deja una señal concreta: en Carmelo, la agenda social se está moviendo sobre varios planos al mismo tiempo, con medidas de respuesta inmediata y con proyectos que buscan consolidar dispositivos en el territorio