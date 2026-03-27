El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) informó que a partir de la tarde-noche de este viernes 27 de marzo se espera una desmejora de las condiciones del tiempo por el suroeste del país, con un avance hacia el este acompañado por tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes. De acuerdo al organismo, la situación comenzará a mejorar desde la tarde del domingo 29.

Según el informe oficial, los mayores acumulados de lluvia se prevén al sur del río Negro, con registros estimados de entre 40 y 60 milímetros en 12 horas, aunque en algunos puntos podrían ser superiores. INUMET advirtió además que durante todo el evento podrán registrarse mejoras temporarias, por lo que la inestabilidad no será necesariamente persistente en forma continua.

El organismo señaló que en las zonas de tormenta podrán presentarse rachas de viento fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

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En su actualización general de este viernes 27 a las 6 de la mañana, INUMET mantenía para el sur del país un panorama de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas entre viernes, sábado y domingo. Para el sábado y el domingo también se preveían rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en algunos sectores.

Ante este escenario, INUMET recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico y de los eventuales avisos oficiales a través de su sitio web y de sus redes sociales.