El Municipio de Carmelo aparece bien posicionado en el nuevo Índice Municipal de Desarrollo Relativo, pero no como la referencia principal de Colonia. La continuación de la tabla del informe ubica por delante a Juan Lacaze y Rosario, un dato que obliga a leer el documento con menos épica local y más atención a lo que realmente intenta mostrar: no quién “gana”, sino cómo se distribuyen las condiciones de desarrollo dentro del territorio.

Ese es, en el fondo, el punto central del trabajo elaborado por el Centro de Estudios Metropolitano (CEMET). El resumen ejecutivo parte de una idea sencilla: los promedios nacionales dicen poco cuando se quiere entender cómo vive la gente en cada municipio. Por eso el estudio baja la escala y compara el acceso a cinco servicios e infraestructuras básicas: agua potable, energía eléctrica, saneamiento, recolección de residuos e internet.

En esa foto, Carmelo queda en una posición alta, pero no encabeza el mapa coloniense. Y esa corrección no debilita la nota: la mejora. Porque saca a Carmelo del lugar de caso “exitoso” y lo pone donde el documento permite leerlo mejor, como parte de una trama departamental desigual, con municipios mejor ubicados, otros en posiciones intermedias y otros más rezagados.

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La novedad del informe no está en armar un podio. Está en mostrar que incluso en un departamento como Colonia, que muchas veces aparece asociado a mejores niveles de integración, actividad y servicios, persisten diferencias internas que no siempre se ven en la conversación pública. Carmelo no surge como una excepción aislada ni como un municipio en crisis. Surge como una pieza de una escala más compleja.

El documento insiste, además, en que el índice es relativo. Es decir, no mide desarrollo en términos absolutos ni pretende evaluar gestiones locales. Un municipio puede quedar bien ubicado en comparación con otros y seguir teniendo problemas. Del mismo modo, uno que aparece más abajo no queda definido para siempre por ese lugar. Lo que hace la herramienta es ordenar una comparación y señalar dónde hay mejores o peores condiciones de base.

Esa aclaración es importante para leer a Carmelo sin exageraciones. El informe no dice que sea un modelo acabado ni que haya resuelto todas sus carencias. Lo que sugiere es que, dentro de la comparación nacional y departamental, cuenta con una plataforma de servicios más sólida que muchos otros municipios. Pero también muestra que en Colonia hay localidades que aparecen todavía mejor posicionadas, como Juan Lacaze y Rosario, según la continuidad de la tabla que completa el ranking.

La investigación está presentada con un mensaje firmado por Laura Raffo, presidenta del CEMET, y se define como una herramienta pensada para aportar evidencia a la discusión sobre descentralización, planificación territorial y asignación de recursos. No se trata, por tanto, de una publicación neutra en su presentación institucional, pero sí de un documento que busca intervenir en un debate público concreto: cuánto pesa todavía el lugar de residencia en las oportunidades de las personas.

La metodología combina datos del Censo 2023 con una encuesta propia del CEMET respondida por los 19 intendentes y por 115 alcaldes, además de entrevistas a autoridades departamentales y municipales. Esa mezcla de indicadores duros y percepciones institucionales le da al informe una lectura doble: por un lado, mide infraestructura y servicios; por otro, intenta captar en qué condiciones funciona el proceso de descentralización.

Y ahí aparece una segunda dimensión, menos visible pero igual de importante. El resumen señala que 18 intendentes están a favor de profundizar la descentralización, aunque 43% de los alcaldes considera insuficientes los recursos para cumplir sus funciones y 43,5% dice que su voz es escuchada de forma mínima o nula a nivel nacional. Dicho de otro modo: no solo importa qué municipio está mejor o peor; también importa qué capacidad real tienen los gobiernos locales para sostener o corregir esas diferencias.

Leído desde Colonia, eso vuelve más interesante el caso de Carmelo. Su ubicación en la franja alta no lo convierte en una postal de autosatisfacción, sino en un punto de comparación dentro de un departamento con escalones internos. Si Juan Lacaze y Rosario aparecen por encima, y otros municipios quedan más abajo, lo que emerge no es una historia lineal de éxito o fracaso, sino un mapa de desigualdades más fino, más incómodo y más útil.

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El documento también sostiene que los mayores rezagos tienden a concentrarse en municipios pequeños, periféricos o con menor conectividad, y advierte que esas carencias suelen acumularse: donde faltan servicios básicos también suelen aparecer problemas de acceso a educación media, formación terciaria, salud y empleo. Esa observación corre el foco desde la administración puntual hacia una cuestión más estructural: el desarrollo local no depende de una sola variable, sino de un entramado de condiciones materiales e institucionales.

Por eso, la mejor forma de leer cómo aparece Carmelo en este estudio no es como una consagración ni como una decepción. Es como un municipio que figura entre los mejor ubicados del departamento, aunque no en el primer lugar, dentro de una investigación que intenta probar algo más amplio: que el Uruguay municipal está lejos de ser homogéneo y que las diferencias territoriales siguen marcando, de manera concreta, las oportunidades de la vida cotidiana.