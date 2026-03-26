La Comisión Sectorial de Descentralización presentó su informe de marzo de 2026, en el que dio cuenta de proyectos aprobados, en evaluación y en ejecución en distintas áreas del país, con especial atención al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y a otros programas vinculados a infraestructura, cohesión social y fortalecimiento institucional.

La información fue presentada durante la 294ª sesión del organismo, realizada de forma virtual, con participación de intendentes departamentales y representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Minería y Energía, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Turismo, además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación de los Planes Operativos Anuales (POA) 2026 y de los Planes Quinquenales 2026-2030 en el marco del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, instrumentos definidos como claves para orientar la planificación y la gestión de los gobiernos locales.

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En esta instancia fueron aprobados 12 POA 2026 y 12 Planes Quinquenales, correspondientes a municipios de los departamentos de Colonia y Maldonado. En Colonia, los municipios comprendidos fueron Carmelo, La Paz, Colonia Miguelete, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Rosario, Cufré y Tarariras. En Maldonado, en tanto, fueron incluidos Piriápolis, Punta del Este y San Carlos.

La aprobación de estos instrumentos marca un avance en la planificación del nuevo período de gestión municipal. Los POA permiten ordenar las acciones previstas para el año, mientras que los planes quinquenales fijan lineamientos de mediano plazo para la administración local.

El informe presentado por la Comisión Sectorial de Descentralización se inscribe en una agenda más amplia de desarrollo territorial, en la que el Fondo de Desarrollo del Interior y los programas asociados ocupan un lugar central como herramientas para financiar obras, mejorar infraestructura y fortalecer capacidades de gestión en los municipios.

La instancia también volvió a mostrar el papel de la coordinación entre niveles de gobierno en la ejecución de políticas públicas vinculadas al territorio, en un contexto en el que la descentralización sigue siendo uno de los ejes de la planificación institucional del país.