El servicio de recolección de residuos tendrá un horario especial durante los próximos días en la zona comprendida desde calle 19 de Abril al este del Arroyo de las Vacas.

Según se informó, la recolección pasará a realizarse en horario de la tarde por razones operativas. La modificación fue definida como una medida provisoria, mientras se ajusta el funcionamiento habitual del servicio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ante esta situación, se solicitó a los vecinos de esa área colaborar sacando los residuos en el horario correspondiente, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la tarea y evitar inconvenientes en la vía pública.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La medida regirá de forma transitoria hasta que el servicio retome su esquema habitual.