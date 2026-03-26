El cartel aparece al ingresar por el camino a Conchillas, nadie sabe quien lo colocó y plantea una consigna directa: “Que Casa Evans vuelva al pueblo ya”.

A partir de ese mensaje, que reabrió la discusión sobre el destino del predio, el alcalde Martín Hernández explicó, en Radiolugares, la posición del municipio y sostuvo que la propuesta no apunta a retirar a la actual Comisión de Amigos, sino a que la administración local asuma la gestión general del padrón.

Según dijo, el tema fue tratado por el concejo municipal luego de que se confirmara que el comodato existente entre la Intendencia de Colonia y la Comisión de Amigos no era por 20 años, como se entendía en un principio, sino por 10, y que ya está vencido. A partir de esa constatación, el municipio convocó una sesión extraordinaria para abordar la situación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hernández señaló que la Intendencia notificó a la comisión el vencimiento del comodato y consultó si tenía intención de renovarlo. En paralelo, el concejo aprobó por cuatro votos en cinco una resolución en la que expresó la voluntad del municipio de administrar y gestionar Casa Evans. Precisó que uno de los concejales integra la comisión y no acompañó la resolución.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El alcalde afirmó que la aspiración del municipio no es acceder a un comodato en los mismos términos que la ONG, sino que la Intendencia transfiera el bien al municipio. Sostuvo que, de concretarse ese paso, la administración local no tendría inconveniente en mantener el vínculo con la actual Comisión de Amigos o con otra que se conforme, para que continúe al frente de los espacios que hoy están en funcionamiento.

En su explicación, Hernández indicó que la Comisión de Amigos ha llevado adelante una gestión que, a su entender, ha sido adecuada, pero planteó que actualmente solo está operativo alrededor del 20% del padrón. En ese marco, dijo que la intención del municipio es intervenir sobre el 80% restante, que —según afirmó— hoy no tiene aprovechamiento público.

Entre esos sectores mencionó un galpón ubicado al fondo del predio, espacios verdes que podrían acondicionarse como paseo público y el sector de la balanza, que, de acuerdo con su descripción, presenta maleza y desechos. Señaló que la propuesta es reacondicionar esas áreas para uso comunitario y turístico, mientras la comisión continúa desarrollando su tarea en los espacios ya activos, como el museo, la oficina de turismo y otras áreas operativas.

Consultado por el sentido de la cartelería instalada en el acceso a la localidad, Hernández dijo que el tema pudo haberse polarizado por falta de información. Sostuvo que la intención del municipio fue abrir la discusión sobre el futuro del predio y las herramientas disponibles para ampliar su uso, y negó que el objetivo sea quitarle Casa Evans a la comisión o a la Intendencia.

También indicó que todavía no habló del tema con el intendente, aunque señaló que deberá generarse una reunión. Explicó que la resolución del municipio ya fue remitida al Ejecutivo departamental y que el documento está en Jurídica para su análisis.

En otro tramo de la entrevista, Hernández dijo que el municipio pidió a la Intendencia un informe sobre la situación general del padrón, con el objetivo de determinar si existe solo un comodato o si hay otros convenios vigentes. En ese contexto, se refirió a un galpón que, según señaló, hoy es utilizado por una cooperativa de granos, aunque aclaró que desconoce en qué términos se realiza ese uso y si el acuerdo fue celebrado con la Intendencia o con la propia comisión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Sobre ese punto, sostuvo que no cuenta con la información completa, pero añadió que, en una lectura preliminar, la ONG no estaría habilitada a realizar usufructo con fines de lucro sobre un bien público. De todos modos, remarcó que esa situación deberá surgir del análisis documental y de la información que proporcione la Intendencia.

La posición que Hernández dejó planteada parte, así, del cartel anónimo, colocado en la entrada a Conchillas, pero se ordena en una propuesta institucional: que el municipio asuma la responsabilidad sobre todo el padrón de Casa Evans, que la comisión mantenga su tarea en los sectores hoy operativos y que el resto del predio sea incorporado a un uso público más amplio.