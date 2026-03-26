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Colonia será sede los días 7 y 8 de abril del Encuentro Nacional de Directores de Deportes, una instancia que reunirá en el departamento a responsables del área de distintos puntos del país.

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural Nacional AFE (CCNA) y forma parte de las reuniones periódicas que se realizan con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión deportiva en los departamentos.

En esta edición participarán también la Secretaría Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo, que se sumarán a las jornadas de trabajo e intercambio.

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Según lo previsto, el intendente de Colonia asistirá el martes 7 a las 15:30, en el marco de las actividades programadas para el encuentro.