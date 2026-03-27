En el Cerro de Carmelo, donde la distancia entre un punto y otro forma parte de la vida diaria, una obra de iluminación puede alterar más de una rutina. Este jueves, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, dejó oficialmente habilitado el nuevo sistema de alumbrado en la zona, en un acto del que participaron autoridades departamentales y locales, representantes policiales, vecinos y medios de comunicación.

Junto al jefe comunal estuvieron el director de Electrotecnia, Néstor Bermúdez; el subdirector de la zona oeste, Miguel Delprato; y el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, además de ediles departamentales, concejales y directores de la Intendencia.

La obra abarca distintos tramos del Cerro y su entorno. Según detalló Rodríguez, en Vaimaca Pirú, desde Seccional 10 hasta Senaqué, se instalaron 17 focos nuevos: 11 con línea nueva de suministro de UTE y seis solares. En el camino vecinal Coronel Ignacio Carmelo Cabrera, desde Senaqué hasta Alfredo Chinatti, sobre la Escuela 51, fueron colocados otros 17 focos con línea asistente. En Mevir Nuevo se sumaron ocho focos con suministro nuevo de UTE. En Camino Vecinal y Las Tunas se instalaron otros ocho, también con nuevo suministro, y en la cabecera de calle Las Tunas se agregaron dos focos solares.

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El total de la intervención, de acuerdo con los datos difundidos durante la habilitación, alcanza 82 focos, 2.800 metros de acometida de 10 milímetros, 42 postes de madera y 40 columnas de hormigón.

Durante la actividad, Rodríguez agradeció al personal de Electrotecnia y destacó el trabajo de la subdirección de la zona oeste. También señaló la importancia de incorporar alumbrado en áreas de vecindad y subrayó el valor que tiene esa infraestructura en un punto donde funciona una escuela rural.

La referencia a la Escuela 51 no fue menor. En zonas de baja densidad, la iluminación pública no solo modifica la circulación nocturna: también incide sobre trayectos cotidianos, puntos de encuentro y accesos que durante años quedaron sujetos a la oscuridad y a la espera de una intervención.

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El intendente también se refirió a la coordinación entre distintas áreas del gobierno departamental y vinculó la obra con una línea de gestión centrada en la descentralización. En ese marco, sostuvo que la administración busca llegar con obras a distintos puntos del departamento, incluidos los más alejados de los centros urbanos.

Al cierre de la actividad, Rodríguez pidió un aplauso para los vecinos del Cerro “por la paciencia hasta la concreción de la obra”.

La escena tuvo algo de reparación y algo de cierre administrativo: una obra anunciada, ejecutada y finalmente encendida ante quienes la esperaban. En lugares como el Cerro de Carmelo, la iluminación no se presenta como un elemento accesorio. Entra en la vida diaria por lo más concreto: el camino, la referencia, la escuela, la vuelta a casa.