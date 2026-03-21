La obra fotográfica de Javier Andrade volverá a ocupar un espacio de encuentro con otras voces artísticas en Juegos de la luz: La Tarde de Los Pájaros, una muestra que será inaugurada el 10 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La exposición propone un cruce entre imagen y palabra. A las fotografías de Andrade se suman textos de varias y varios poetas, en una construcción colectiva que amplía la experiencia visual y abre nuevas lecturas sobre la luz, el paisaje y la sensibilidad contemporánea.

Participarán Rodrigo Bacigalupe, Luis Alberto Carro, Leonardo Lesci, Sebastián Rivero, Angela Battó, Patricia Díaz, Melina Draper, Elena Lafert y Zoraya Orsi. La presencia de esas firmas incorpora a la muestra una dimensión coral, en la que la fotografía no aparece aislada, sino en diálogo con escrituras de distintos registros y procedencias.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El título de la exposición sugiere, además, una búsqueda estética centrada en las variaciones de la luz y en su capacidad de transformar la percepción de la escena. En ese marco, la propuesta de Andrade parece orientarse hacia una observación atenta de lo fugaz: el instante, el movimiento, la atmósfera y las resonancias que la imagen puede prolongar en el texto.

La articulación entre fotografía y poesía no sólo amplía el alcance de la muestra, sino que también refuerza una línea de trabajo en la que distintas disciplinas convergen en un mismo espacio cultural. Ese diálogo entre lenguajes permite al público una entrada múltiple a la obra: desde la contemplación visual, desde la lectura y también desde la interpretación personal que surge entre ambas.

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural Bastión del Carmen, con apoyo de la Intendencia de Colonia y la Dirección de Cultura, en una nueva propuesta que suma artes visuales y literatura a la agenda cultural de la ciudad.

Participación de: Rodrigo Bacigalupe, Luis Alberto Carro, Leonardo Lesci, Sebastián Rivero, Angela Battó, Patricia Díaz, Melina Draper, Elena Lafert y Zoraya Orsi.

Lugar: Centro Cultural Bastión del Carmen, Colonia del Sacramento.

Inauguración: 10 de abril, 19 horas.