Las lluvias registradas en el departamento de Colonia dejaron acumulados de entre 50 y 70 milímetros, un volumen considerado positivo para el estado del suelo, según indicó el ingeniero agrónomo Wilson Laclau.

Consultado sobre la situación en la zona, Laclau señaló que se trató de “un buen volumen de agua” y explicó que, si bien “los cauces no se llenan”, el aporte resulta suficiente para que “el perfil del suelo quede completo”.

El técnico remarcó además que la precipitación se dio a lo largo de varias horas, un aspecto que considera favorable. Esa condición permitió una mejor infiltración y absorción, a diferencia de los eventos de lluvia concentrados en poco tiempo, que suelen generar mayor escurrimiento superficial y menor aprovechamiento del agua por parte del suelo.

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El escenario, de todos modos, sigue marcado por la inestabilidad. A nivel de consultoras meteorológicas, MetSul Meteorologia advirtió sobre un período de tres días consecutivos de tiempo inestable en la región, con probabilidad de lluvias localmente fuertes y tormentas aisladas. Según ese análisis, el mayor riesgo de episodios severos aislados se concentraría en la jornada de hoy y el lunes, con el avance de un frente frío asociado a un centro de baja presión atmosférica.

En la misma línea, el pronóstico de Inumet para Carmelo y su zona prevé condiciones variables e inestables durante los próximos tres días.

Para este sábado 21, se espera una jornada con cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas durante la mañana, junto con neblinas. Hacia la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con precipitaciones y tormentas, además de un aumento del viento. La temperatura oscilará entre 16 y 27 grados.

El domingo 22 comenzará con mejoras parciales, con cielo claro a algo nuboso y períodos de nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. Sin embargo, hacia la tarde y la noche volverán las precipitaciones y tormentas. La temperatura prevista irá de 12 a 25 grados.

Para el lunes 23, el pronóstico anuncia cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y neblinas durante la mañana, con persistencia de lluvias hacia la tarde y la noche. Se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25.

De este modo, tras un episodio que dejó un aporte importante de agua para el suelo, el departamento de Colonia se mantiene bajo un panorama de vigilancia meteorológica, con nuevas precipitaciones previstas y la posibilidad de tormentas localmente intensas en las próximas horas.