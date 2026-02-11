Un equipo integrado por las profesoras Romina Bevegni y Eliana Carro y el historiador Juan Francisco Bacigalupe impulsa una iniciativa orientada a destacar los puntos históricos de Carmelo mediante un formato accesible que permita a visitantes y residentes conocer episodios y referencias vinculadas al territorio, destacaron en la última sesión del Municipio de Carmelo.

La propuesta parte de una premisa clara: poner en valor el patrimonio histórico local y facilitar su comprensión a través de una herramienta que acerque los contenidos al público general. El objetivo es que cualquier persona interesada pueda acceder a relatos e información vinculados con distintos espacios de la ciudad.

El proyecto se centra en la identificación y difusión de sitios significativos dentro de Carmelo, con la intención de reforzar la memoria colectiva y promover el interés por la historia local. La iniciativa apunta tanto al público turístico como a la comunidad educativa y a los propios habitantes del lugar.

Según se desprende de la propuesta, la clave radica en ofrecer una modalidad de acceso sencilla, que permita recorrer el territorio y, al mismo tiempo, conocer las historias asociadas a cada punto destacado. La iniciativa busca integrar divulgación histórica y territorio, favoreciendo una experiencia que combine conocimiento y recorrido.

La elaboración del proyecto está a cargo de Bevegni, Carro y Bacigalupe, quienes trabajan en la definición de los contenidos y en el diseño de la herramienta que hará posible su consulta. La propuesta se enmarca en una línea de valorización cultural que pone el acento en el patrimonio como componente central de la identidad local.

De concretarse, el proyecto podría constituir una nueva vía para fortalecer el vínculo entre historia y comunidad, así como para enriquecer la experiencia de quienes visitan Carmelo con una mirada contextualizada sobre sus espacios y procesos históricos.