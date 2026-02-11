La organización social Moldeando el Futuro inició el pasado 3 de febrero el taller “Constelación Mayor: Mapas de la Memoria y Tecnología”, una propuesta dirigida a personas mayores con el objetivo de integrar herramientas digitales en su vida cotidiana. El segundo encuentro se realizó el 10 de febrero.

Según informó la institución, más de 30 personas se inscribieron en esta iniciativa, que se desarrolla en dos turnos: de 15 a 17 horas y de 18 a 20 horas.

El taller se estructura bajo la consigna “Tecnología con sentido, memoria con identidad” y plantea un abordaje que vincula el uso de dispositivos digitales con el ejercicio de habilidades cognitivas y la reconstrucción de historias personales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo a lo señalado por la organización, la propuesta busca fortalecer la memoria y otras capacidades cognitivas mediante actividades prácticas, promover la elaboración de mapas personales que recuperen experiencias e identidad cultural, y fomentar el uso de la tecnología como herramienta para la autonomía y la comunicación.

La actividad se enmarca en las acciones que la ONG desarrolla en el ámbito de la formación y el acompañamiento comunitario.